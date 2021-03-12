Захарова назвала "безумием" публикации в американских СМИ о Красной армии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "опасным безумием" сообщения американской прессы о якобы убитых во время Второй мировой войны в Польше солдатами Красной армии монахинях.

"Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие", - отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что эти публикации появились с подачи Института национальной памяти Польши, ответственного за разрушение сотен памятников, которые были установлены в память шести тысяч советских солдат, погибших при освобождении Польши от фашистов.

Захарова пообещала, что работа по разоблачению деятельности "этой псевдоисторической структуры" продолжится. А американским СМИ она посоветовала воздержаться от работы с институтом, где руководящие посты занимают ультраправые активисты.