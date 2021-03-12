Заключение договоров ускорится, ассортимент расширится

Новости

Отмененные сейсмические нормы будут возвращены 19:33
Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф КХЛ 19:31
Отправлено в суд дело о преступлениях против детей в Сети 19:13
На улицах Москвы появится электробус-гармошка 19:10
В порту греческого Керкира загорелся круизный лайнер 19:04
Роскомнадзор сообщил об отсутствии претензий к Telegram 19:03
Более 500 студентов попадут на стажировки в ведущие компании страны 19:02
Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море 18:40
Сертификацию Boeing 737 MAX в России продолжат после нормализации эпидситуации 18:37
Электронные рецепты заменят бумажные к 2023 году 18:23
Самолет из Минеральных Вод не смог прилететь в Псков из-за метели 18:18
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном 18:16
На МКАД введут временные ночные ограничения 18:03
В Северодвинске арестовали мужчину, захватившего заложницу в МФО 18:02
В Крыму задержали осквернившего мемориал вандала 17:59
Вертолеты "Ночные охотники" научат борьбе с беспилотникам 17:46
Китай призвал Украину к соблюдению законов при национализации "Мотор Сич" 17:41
ЕС продлил на полгода санкции против российских физлиц 17:40
Президент Армении попал в больницу из-за проблем с сердцем 17:37
Росавиация не увидела признаков банкротства у российских авиакомпаний 17:36
Центр Симона Визенталя потребовал переименовать стадион Шухевича 17:21
В Черное море зашел корабль НАТО 17:21
Российские десантники примут участие в совместных учениях в Беларуси 17:15
Южнокорейские автоконцерны пока не будут уходить из Калининграда 17:01
Давосский форум убрал имя княгини Ольги из списка выдающихся женщин 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 18:19
Рубрика: Экономика

Заключение договоров ускорится, ассортимент расширится

Текст: Лариса Розова
Пандемия наложила отпечаток на многие сферы экономики и, в первую очередь, на социально значимые. Торговля первой ощутила удары пандемии и первой же начала перестраивать работу в новых условиях. Улучшение работы во многих направлениях продолжается и сегодня. В том числе это касается и отношений с партнерами. Все более важным параметром для поставщиков при оценке ритейлеров становится скорость заключения новых договоров и введение новинок в ассортимент. В этом направлении удалось достичь эффективных результатов. Например, розничная компания X5 Retail Group (торговые сети "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель") оптимизировала процессы по заключению договоров с новыми поставщиками и введению новых наименований продукции. Благодаря перестройке взаимодействия с партнерами длительность заключения договоров сократилась примерно в два раза. За счет чего?

Раньше для начала работы с новым поставщиком требовалось большое количество документов, и процесс этот требовал продолжительного времени. В первую очередь руководством Х5 было принято решение сократить перечень запрашиваемых документов. Сейчас договорной комплект отправляется поставщикам на подписание уже на следующий день после обсуждения и подтверждения коммерческих условий.

Да и работать с самим договором тоже стало гораздо проще, благодаря внедрению цифровых технологий. Все данные автоматически переносятся в итоговый документ из внутренней системы, и поставщик получает на руки PDF-файл, который достаточно распечатать, подписать и вернуть оригинал категорийному менеджеру.

Параллельно максимально упрощен процесс подписания финальных документов. Если ранее для этого требовалось 5-7 дней, то сегодня для этого понадобится около одного дня.

Помимо этого, теперь работу по вводу товаров в ассортиментную матрицу ведут параллельно с согласованием мастер-данных поставщика отделами качества и бухгалтерии. Внутри компании был согласован единый для всех торговых сетей подход к проверке документов на товар, а сам перечень необходимых документов размещен на портале поставщика Х5, на котором проще с ними работать.

Изменился и принцип взаимодействия с поставщиками при заведении новинок. Компания пересмотрела все этапы, которые проходит поставщик, желающий попасть на полку, и упростила их. Чтобы повысить эффективность всего процесса, специально созданная контент-служба на самом первом этапе проверяет предоставленные поставщиком данные, помогает устранить ошибки, а затем сопровождает согласование заявки на ввод товаров в отделах качества и бухгалтерии.

Новый подход уже дал свои результаты - в совокупности пересмотр всех этапов процесса обеспечил заключение новых договоров за 20 дней вместо 45, а введение новых товарных позиций - за 45 вместо 84 дней.

Обратная связь от партнеров Х5 свидетельствует, что они уже видят результаты произошедших изменений. Согласно опросу, проведенному в компании в феврале, доля тех, кто доволен текущим процессом заведения данных по товару через портал поставщика, выросла на 12 процентных пунктов по сравнению с сентябрем прошлого года. Почти половина опрошенных поставщиков оценила оперативность обратной связи, что на 22 п.п. больше, чем в сентябре. А скоростью обработки новинок согласующими службами компании сегодня довольны на 19 п.п. больше опрошенных. Результаты опроса свидетельствуют, что существующий процесс утвердил положительные тенденции и имеет большой потенциал для улучшений.

Экономика

Главное сегодня

Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном
Роскомнадзор сообщил об отсутствии претензий к Telegram
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
Росавиация не увидела признаков банкротства у российских авиакомпаний
В Азербайджане разрешили применение российской вакцины "Спутник V"
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты