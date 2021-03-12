Заключение договоров ускорится, ассортимент расширится

Пандемия наложила отпечаток на многие сферы экономики и, в первую очередь, на социально значимые. Торговля первой ощутила удары пандемии и первой же начала перестраивать работу в новых условиях. Улучшение работы во многих направлениях продолжается и сегодня. В том числе это касается и отношений с партнерами. Все более важным параметром для поставщиков при оценке ритейлеров становится скорость заключения новых договоров и введение новинок в ассортимент. В этом направлении удалось достичь эффективных результатов. Например, розничная компания X5 Retail Group (торговые сети "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель") оптимизировала процессы по заключению договоров с новыми поставщиками и введению новых наименований продукции. Благодаря перестройке взаимодействия с партнерами длительность заключения договоров сократилась примерно в два раза. За счет чего?

Раньше для начала работы с новым поставщиком требовалось большое количество документов, и процесс этот требовал продолжительного времени. В первую очередь руководством Х5 было принято решение сократить перечень запрашиваемых документов. Сейчас договорной комплект отправляется поставщикам на подписание уже на следующий день после обсуждения и подтверждения коммерческих условий.

Да и работать с самим договором тоже стало гораздо проще, благодаря внедрению цифровых технологий. Все данные автоматически переносятся в итоговый документ из внутренней системы, и поставщик получает на руки PDF-файл, который достаточно распечатать, подписать и вернуть оригинал категорийному менеджеру.

Параллельно максимально упрощен процесс подписания финальных документов. Если ранее для этого требовалось 5-7 дней, то сегодня для этого понадобится около одного дня.

Помимо этого, теперь работу по вводу товаров в ассортиментную матрицу ведут параллельно с согласованием мастер-данных поставщика отделами качества и бухгалтерии. Внутри компании был согласован единый для всех торговых сетей подход к проверке документов на товар, а сам перечень необходимых документов размещен на портале поставщика Х5, на котором проще с ними работать.

Изменился и принцип взаимодействия с поставщиками при заведении новинок. Компания пересмотрела все этапы, которые проходит поставщик, желающий попасть на полку, и упростила их. Чтобы повысить эффективность всего процесса, специально созданная контент-служба на самом первом этапе проверяет предоставленные поставщиком данные, помогает устранить ошибки, а затем сопровождает согласование заявки на ввод товаров в отделах качества и бухгалтерии.

Новый подход уже дал свои результаты - в совокупности пересмотр всех этапов процесса обеспечил заключение новых договоров за 20 дней вместо 45, а введение новых товарных позиций - за 45 вместо 84 дней.

Обратная связь от партнеров Х5 свидетельствует, что они уже видят результаты произошедших изменений. Согласно опросу, проведенному в компании в феврале, доля тех, кто доволен текущим процессом заведения данных по товару через портал поставщика, выросла на 12 процентных пунктов по сравнению с сентябрем прошлого года. Почти половина опрошенных поставщиков оценила оперативность обратной связи, что на 22 п.п. больше, чем в сентябре. А скоростью обработки новинок согласующими службами компании сегодня довольны на 19 п.п. больше опрошенных. Результаты опроса свидетельствуют, что существующий процесс утвердил положительные тенденции и имеет большой потенциал для улучшений.