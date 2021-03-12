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"Жена Дэдпула" Морена Баккарин родила "комиссару Гордону" ребенка

Новости
    12.03.2021, 13:43
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Красавица Морена Баккарин, приобретшая наибольшую узнаваемость и известность благодаря роли возлюбленной Дэдпула, родила второго ребенка от актера Бена Маккензи - молодого комиссара Гордона из сериала "Готэм". Фото новорожденного сына, которого назвали Артур, супруги опубликовали в своих Instagram-аккаунтах.

Фото: kinopoisk.ru
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"2021 год становится все лучше. Добро пожаловать в мир, Артур. Поверь, ты ничего не пропустил", - подписала снимок актриса. В комментариях тут же с тремя сердечками отметился Райан Рейнольдс - ее экранный муж в дилогии "Дэдпул".

Бена Маккензи же поздравил актер Давид Мазуз - юный Брюс Уэйн из того же сериала "Готэм".

Актерская чета Баккарин и Маккензи познакомились на съемочной площадке этого шоу, посвященного городу, в котором еще не появился Бэтмен. Сначала пара поженилась в реальной жизни, а после и их персонажи по сюжету сериала.

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