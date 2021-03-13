Биатлонистка Куклина назвала выступление в гонке преследования "дном"

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала худшее в истории женской сборной России выступление в Кубке мира. В гонке преследования лучшая из отечественных спортсменок - Лариса Куклина - заняла 37-е место. Ранее самым неудачным выступлением было 35-е место в сезоне 2012/13.

После гонки Куклина прокомментировала выступление команды.

"Думаю, одной ночи не хватит, чтобы сделать выводы. Это нужно просто в конце сезона полностью анализировать весь подготовительный и соревновательный период. Пока есть возможность, я буду бороться. Это 100 процентов. Я не могу опустить руки, пока сезон не закончился. Есть ли физическая возможность? Что есть, то и показываем. Не скажу, что это максимум. Это, наверное, какое-то дно, которое мы показываем. Вот и все", - заявила она в эфире "Матч ТВ".

Куклина отметила, что, по ее мнению, вся система подготовки была не такой, какой должна была быть.