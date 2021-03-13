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13.03.2021 14:56
Рубрика: Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

Текст: Максим Домчев
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Россиянин провел гонку уверенно и добился более чем убедительной победы. Его результат 34 минуты 7,1 секунды. Большунов опередил своего главного конкурента из Норвегии Йоханнеса Клебо, финишировавшего вторым. Преимущество россиянина над серебряным призером составило 18,4 секунды.

Фото: Reuters
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Бронзовая медаль досталась еще одному норвежцу - Полу Голбергу, который уступил своему соотечественнику 0,5 секунды.

В десятку сильнейших попали еще два спортсмена из России. Артем Мальцев финишировал с шестым временем, а Алексей Червоткин стал 10-м. В тридцатке сильнейших оказались Иван Якимушкин (25-е место), Евгений Белов (27-е).

Большунов досрочно стал обладателем Кубка мира нынешнего сезона еще в феврале.

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