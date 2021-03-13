Бывший премьер-министр Украины сравнил украинскую пенсию с российской

Средняя украинская пенсия сегодня примерно в три раза ниже средней российской. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

О ситуации с пенсионным обеспечением в двух странах он высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва", отметив, что еще 7-8 лет назад ситуация на Украине была совсем иной. При этом политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина - это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам", цитирует РИА Новости. Азаров также отметил, что сейчас рождаемость на Украине в 2,5 раза меньше смертности, которая увеличилась на 155 тысяч человек в год. "Это очень много, это вымирает каждый год целый город", - отметил экс-премьер.

Ранее украинский политолог Сергей Белашко заявил о том, что на Украине много пророссийски настроенных граждан, поскольку они видят серьезное улучшение экономической ситуации в России за последние 20 лет. В качестве примера он привел Харьковскую область. По его словам, рядом находится Белгород, ВВП которого в советское время был в два раза ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. "В четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед", - заключил Белашко.