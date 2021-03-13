Иммунолог рассказал об уязвимости перед COVID-19 при высоком уровне антител

Высокий уровень антител не является гарантией эффективной защиты организма от коронавирусной инфекции. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, отметив, что зачастую разговоры о "высоком" или "низком" уровне антител некорректны, так как результаты из разных лабораторий и разных тестов несопоставимы.

"На самом деле защитный эффект дает лишь небольшое количество определенных антител", - рассказал иммунолог "Комсомольской правде". Причинами заболевания COVID-19 при относительно высоком общем титре антител могут стать общая ослабленность организма из-за тяжелых хронических болезней, а также постоянное угнетение иммунитета различными сильнодействующими препаратами, которые применяются, например, после трансплантации органов, либо химиотерапия у онкобольных

Крючков отметил, что нельзя предсказать, у кого и какая доля антител после вакцинации будет протективной. Однако клинические испытания зарегистрированных вакцин подтвердили их высокую эффективность, из чего следует, что у вакцинированных граждан возникает необходимое количество защитных компонентов. Независимо от общего уровня антител.

Крючков также рассказал, что помимо гуморального иммунитета (уровня антител) при встрече с инфекцией возникает и клеточный иммунитет. Однако при разных заболеваниях их вклад в защиту организма может отличаться. Как именно обстоит дело в случае с COVID-19, определенно сказать пока нельзя, необходимы дополнительные исследования.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что измерять титр антител сразу после прививки от коронавируса SARS-CoV-2 не имеет смысла. "Защита есть, и ее никак не усилить", - отметил он. Измерять количество антител нужно только тем, кто не так давно переболел COVID-19 и собирается сделать прививку.