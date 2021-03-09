Иммунолог опроверг миф об антителах после прививки от COVID-19

Измерять титр антител сразу после прививки от коронавируса SARS-CoV-2 не имеет смысла. "Защита есть, и ее никак не усилить", - заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, иммунная система человека состоит из множества компонентов, их тысячи, и соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально. Особую роль играют клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, после чего иммунная система получает сигнал и губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум", - объяснил врач в эфире радио Sputnik.

Измерять количество антител нужно только тем, кто не так давно переболел COVID-19 и собирается сделать прививку. "Если антитела есть и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна", - сказал Жемчугов.