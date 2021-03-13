Куба направила 100 тысяч доз вакцины Soberana02 в Иран

Куба направила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса собственной разработки Soberana02 в Иран для проведения третьей фазы клинических испытаний.

"В рамках сотрудничества с другими странами в вопросе развития вакцин от COVID-19 Институту Пастера Ирана были направлены 100 тысяч доз вакцины Soberana02, которые будут использованы в ходе третьей фазы клинических испытаний препарата в этой стране", - сообщил на своей странице в Twitter производитель кубинского медпрепарата BioCubaFarma.

В настоящий момент вакцина Soberana02, разработанная на Острове Свободы Институтом им. Финлея, уже проходит третий этап клинических испытаний. Предполагается, что в нем примут участие более 44 тысяч человек в восьми муниципалитетах кубинской столицы. Всего в Гаване будет организовано около 50 прививочных центров, которые будут регулярно проверяться надзорными органами на предмет соблюдения существующих протоколов и порядка проведения заключительного этапа клинических тестов Soberana02.