Лукашенко отверг претензии к белорусской песне на Евровидении

Претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к группе "Галасы ЗМеста" на конкурс "Евровидения" стали для нее хорошим пиаром, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам президента, "белорусов начинают поджимать по всем фронтам". Однако только авторитета им добавили. "Как говорят, хороший пиар", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

В то же время президент не исключил возможности представить другую песню. Это не вопрос для белорусских участников песенного конкурса, отметил Александр Лукашенко.