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13.03.2021 16:49
Рубрика: В мире

Лукашенко отверг претензии к белорусской песне на Евровидении

Текст: Александр Саможнев

Претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к группе "Галасы ЗМеста" на конкурс "Евровидения" стали для нее хорошим пиаром, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: Go_A / youtube
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По словам президента, "белорусов начинают поджимать по всем фронтам". Однако только авторитета им добавили. "Как говорят, хороший пиар", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

В то же время президент не исключил возможности представить другую песню. Это не вопрос для белорусских участников песенного конкурса, отметил Александр Лукашенко.

В мире экс-СССР Беларусь "Евровидение-2021"

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