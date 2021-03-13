Лукашенко поздравил с юбилеем Ирину Алферову

Несмотря на то, что яркая королева российской сцены Ирина Алферова родилась в сибирском наукограде - Новосибирске, она и в дни своего юбилея не забывает уточнять, что считает себя наполовину белоруской, поскольку мама народной артистки России родом из Витебской области.

"Обладая редким талантом, лирической красотой, отточенным актерским мастерством и безупречным художественным вкусом", - говорится в поздравительном адресе, который направил в субботу юбиляру Александр Лукашенко, Ирина Алферова воплотила на экране и театральной сцене "потрясающие женские образы, чем по праву заслужила признание коллег и любовь зрителей".

Актерская профессия увлекла ее с ранних лет, в школьные годы будущая артистка уже заявила о себе на сцене самодеятельного театра в Академгородке. Уже в 1976 году Алферова была приглашена в Московский театр имени Ленинского комсомола, где она пробыла в штате до 2001 года. Большой ролью Ирины Алферовой в кино стала Констанция Бонасье в музыкальном приключенческом трехсерийном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Фильм имел оглушительный успех, участие в нем принесло актрисе всенародную любовь.

А впоследствии талантливая актриса сыграла самые разноплановые роли - от королев до современниц. Она снялась в таких фильмах, как "ТАСС уполномочен заявить", "Василий Буслаев", "Любовные истории", "Ночные забавы". Одной из самых значимых для актрисы, по оценке критиков, стала роль Алены в картине "Ермак". В ее образе Ирина Алферова продолжила создавать тип русской женщины, обладающей непоколебимой волей.

С 1989 года Ирина Алферова является ведущей актрисой московского театра "Школа современной пьесы", куда ее пригласил художественный руководитель Иосиф Райхельгауз. В настоящее время актриса занята в спектаклях "Толстого нет", "На трубе", "Шинель", "Самая-самая", "Секреты мужчин среднего возраста", "Подслушанное, подсмотренное".

"На белорусской земле вас знают и ценят как замечательную актрису. Убежден, ваше творчество и впредь будет дарить многочисленным поклонникам вдохновение и радость от встречи с прекрасным искусством", - говорится в телеграмме главы белорусского государства, текст которого цитирует его пресс-служба.