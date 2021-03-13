Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в адрес председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной представителя региона в верхней палате парламента Михаила Пономарева.

"Ответственный и опытный государственный деятель, Михаил Николаевич всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совете Федерации", - цитирует документ пресс-служба Совфеда.

Матвиенко отметила компетентность и профессионализм Пономарева, которые помогали ему решать важные вопросы и вызывали уважение жителей региона и коллег по парламентской работе.

"Михаилу Николаевичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - добавила председатель СФ и попросила передать соболезнования родным и близким покойного.

Михаил Пономарев скончался в субботу от остановки сердца на 68-м году жизни. В верхней палате он представлял законодательную власть Тюменской области. Срок сенаторских полномочий Пономарева истекал в сентябре этого года.