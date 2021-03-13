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13.03.2021 23:12
Рубрика: В мире

Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V"

Текст: Александр Саможнев

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози принял решение обеспечить регион российской вакциной "Спутник V". "Я попросил инстанции дать мне разрешение", - заявил он в эфире радиостанции France Bleu.

Мэр итальянского города хотел бы приобрести Sputnik V за свой счет

По словам мэра, он мог бы сам обеспечить закупку для метрополии Ницца. Однако выполняет инструкцию и обращается к властям. Ницца является "международной столицей со связями". Это позволило прошлой весной решить вопрос с защитными масками в отличие от остальной Франции.

"Поэтому я хочу больше децентрализации, которая позволит получить полномочия и быть более эффективным", - настаивает мэр Ниццы.

Напомним, в начале марта Европейское агентств лекарственных средств объявило о начале процедуры экспертизы российской вакцины. Ожидается, что оценка препарата пройдет в сжатые сроки, но дата одобрения остается пока открытой.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

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