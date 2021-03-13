Объявлен фильм открытия фестиваля "Дубль дв@"

"Дубль дв@" откроется 6 апреля психологическим триллером Владимира Аленикова "Странники терпенья" с участием Константина Лавроненко и молодой польской актрисы Майи Шопы; эта ее работа на Всемирном кинофестивале в Монреале удостоена приза за лучшую женскую роль. Режиссура фильма отмечена призами фестивалей в Благовещенске, Ярославле и Сочи (международный фестиваль SIFFA).

Как рассказывает Владимир Алеников - автор романа и фильма, поставленного по его мотивам, это "напряженная драма о взаимоотношениях художника и его модели, о доминировании художника и добровольном подчинении. Фильм задуман как исследование процесса творчества, осмысления, как и из чего художник творит искусство. Знаменитый фотограф Андрей Берг знакомится с Мариной, молодой глухонемой актрисой театра для людей с ослабленным слухом, и делает ее своей моделью. Марина оказывается пленницей в его доме. Сложная психологическая борьба героев становится основой происходящего. Фанатичная преданность искусству и талант Андрея в конечном счете изменяют Марину, которая проходит все стадии - от ненависти до любви. Но от общения с Мариной меняется и сам Андрей".

Из рецензий:

"Сам выбранный режиссером жанр выводит его к прозрениям, сформулировать которые можно только языком искусства. Действие триллера как бы естественным путем пришло к той крайней точке, за которой все происходящее становится подобным безумию. Но именно в таком пограничном состоянии создавались многие шедевры живописи, литературы, музыки: гений - всегда отклонение от "нормы", порой катастрофическое для самого гения: за отчаянным поединком в поисках Истины встают тени Свифта, Гоголя, Кафки, Босха, Ван Гога, Дали… И вот один из таких творческих актов разворачивается сегодня и на наших глазах - притягательно странный, избыточно оснащенный неземной красотой и нежностью, так легко перетекающей в садизм. И уже неважно, что это перед нами - невероятная, но очевидная реальность или всего только метафора: фильм уже дал толчок нашим свободным в полете гипотезам. О нем интересно думать". ("Российская газета").

Из зрительских рецензий на сайте "Кинопоиск":

"Сценарий выверен до мелочей. Все крючочки зашли за ниточки. Нет случайных деталей. Каждая мелочь, каждая деталь оправданы и имеют свою реализацию. Финал неожиданный и тоже совершенно оправданный. Интересные авторские и режиссерские находки. Умные и точные диалоги… фильм не просто состоялся, состоялось большое кино. По моему мнению, картина достойна самых высоких наград и конечно зрительского внимания". (nverevkina).