Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2"

Американские власти готовят дополнительные односторонние санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила в пятницу газета Politico, ссылаясь на свои источники и отмечая, что Белый дом попал в деликатную дипломатическую ситуацию.

Согласно законодательству, американская администрация обязана представлять в конгресс каждые 90 дней отчет с указанием участвующих в строительстве трубопровода компаний, которые могут подпасть под санкции, пишет ТАСС. Следующий отчет будет представлен уже к маю. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, связанная с трубопроводом деятельность постоянно изучается, а США при необходимости готовы ввести санкции.

При этом Politico отмечает, что дипломатическая ситуация в связи со строительством газопровода остается чувствительной. Дело в том, что администрация президента Джо Байдена хочет помешать реализации проекта, но при этом надеется укрепить отношения с Германией, которая поддерживает строительство "Северного потока-2". "Мы между молотом и наковальней", - отметил собеседник издания.

Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя информацию о новых санкциях США против России и давлении Вашингтона на Германию, заявил, что речь сейчас идет не только о газопроводе, а о политическом весе и национальном достоинстве ФРГ. "Фактически это проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции. Уступи она Вашингтону в споре о "Северном потоке-2", и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает", - написал политик в Telegram.