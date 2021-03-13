Новости

Бывший премьер-министр Украины сравнил украинскую пенсию с российской 07:25
Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2" 07:06
Врач рассказал, что съесть перед едой, чтобы быстро похудеть 06:51
На маршрут Иркутск - Улан-Удэ запустят скоростной поезд 06:16
ВОЗ призвала увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19 06:08
Telegraph: Власти Британии направят 111 млрд долларов на модернизацию армии 05:49
В Хабаровском крае ослабили ограничения против COVID-19 05:49
Иммунолог рассказал об уязвимости перед COVID-19 при высоком уровне антител 05:12
Корабли ТОФ устроили морской бой в заливе Петра Великого 05:05
В Приамурье охотник застрелил человека, перепутав его с косулей 04:31
Bloomberg: Страны ЕС призвали смягчить правила въезда для туристов 04:17
На Камчатке родители заморили голодом трехмесячного ребенка 04:11
Выпавший из окна читинской больницы ребенок скончался 03:54
В США четверо американцев выиграли в лотерею более миллиарда долларов 03:43
Во Франции отменили требование о наличии веской причины для въезда в страну 03:22
Куба направила 100 тысяч доз вакцины Soberana02 в Иран 02:47
В США налогоплательщики начнут получать прямые выплаты 02:42
В Словакии 38-летняя женщина скончалась после прививки вакциной AstraZeneca 02:19
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным 01:55
В Госдуме ответили на призыв Киева "открыть доступ" в Крым 01:28
Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием 01:04
В московских аэропортах задержано и отменено около 30 рейсов 00:48
Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24" 00:28
Рублев и Карацев выиграли парный турнир в Дохе 00:16
СПЧ потребовал дать правовую оценку выставке трупов в Москве 12.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 07:06
Рубрика: В мире

Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2"

Американские власти готовят дополнительные односторонние санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила в пятницу газета Politico, ссылаясь на свои источники и отмечая, что Белый дом попал в деликатную дипломатическую ситуацию.

Госсекретарь США признал, что "Северный поток 2" почти достроен

Согласно законодательству, американская администрация обязана представлять в конгресс каждые 90 дней отчет с указанием участвующих в строительстве трубопровода компаний, которые могут подпасть под санкции, пишет ТАСС. Следующий отчет будет представлен уже к маю. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, связанная с трубопроводом деятельность постоянно изучается, а США при необходимости готовы ввести санкции.

При этом Politico отмечает, что дипломатическая ситуация в связи со строительством газопровода остается чувствительной. Дело в том, что администрация президента Джо Байдена хочет помешать реализации проекта, но при этом надеется укрепить отношения с Германией, которая поддерживает строительство "Северного потока-2". "Мы между молотом и наковальней", - отметил собеседник издания.

Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя информацию о новых санкциях США против России и давлении Вашингтона на Германию, заявил, что речь сейчас идет не только о газопроводе, а о политическом весе и национальном достоинстве ФРГ. "Фактически это проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции. Уступи она Вашингтону в споре о "Северном потоке-2", и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает", - написал политик в Telegram.

В мире США В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Россия и США

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв Киева "открыть доступ" в Крым
Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2"
Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров
Иммунолог рассказал об уязвимости перед COVID-19 при высоком уровне антител
Источник в Кремле предупредил о планах США по дискредитации "Спутника V"
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США