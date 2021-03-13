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13.03.2021 16:13
Рубрика: Спорт

ЦСКА проиграл "Арсеналу" в 22-м туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
Тульский "Арсенал" на своем поле обыграл ЦСКА - 2:1. В концовке встречи хозяева остались вдевятером двух удалений, но смогли выстоять.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

ЦСКА прибыл в Тулу в статусе явного фаворита. Команда Виктора Ганчаренко немного сократила отставание от "Зенита" и при благоприятном исходе этого матча могла догнать и даже опередить клуб из Санкт-Петербурга. Вдобавок к этому в ворота вернулся капитан и лидер команды Игорь Акинфеев.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Туляки же в последних десяти матчах набрали всего два очка и серьезно осложнили себе задачу избежать борьбы за сохранение места в РПЛ.

Хозяева начали встречу активно, у ЦСКА в атаке получалось совсем немного. Возможно, сказывалось далеко не идеальное качество газона на "Центральном" стадионе. Проблем добавила и травма, которую получил Марио Фернандес в середине первой половины - игрока сборной России заменили после того, как ему наступили на голову. И теперь непонятно, сможет ли он принять участие в матчах за сборную.

В концовке тайма Бактиер Зайнутдинов в своей штрафной сфолил на игроке "Арсенала", арбитр после помощи коллег по VAR указал на точку. Бывший спартаковец Владислав Пантелеев уверенно переиграл Акинфеева. Прошло несколько минут и "красно-белый" привет ЦСКА передал Александр Ломовицкий. Его удар почти с линии штрафной также оказался для голкипера армейцев неберущимся. А игрок "Арсенала" продемонстрировал всем "ромбик".

Во втором тайме ЦСКА заиграл немного активнее, но смог отыграть один мяч только на 89-й минуте. Отличился Наир Тикнизян. После этого хозяева остались вдевятером после удалений Валерия Громыко и Александра Довбни, но выстояли!

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