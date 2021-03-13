Капитан МХК "Динамо Санкт-Петербург" тяжело травмирован во время матча

В Ярославле во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против команды "Локо" получил тяжелую травму капитан молодежной команды "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов.

На странице клуба в соцсети сообщается, что 19-летний Тимур "в игровой ситуации поймал на себя шайбу".

"Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодежной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве", - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения Ярославской области пояснили, что Тимур Файзутдинов 12 марта поступил в Ярославскую клиническую больницу скорой медпомощи имени Соловьева. По словам официального представителя депздрава Ольги Силиной, врачи оценивают состояние хоккеиста как крайне тяжелое.

- Медики делают все возможное, проводят все необходимые медицинские процедуры и находятся на постоянной связи с федеральными центрами, - подчеркнула Ольга Силина.