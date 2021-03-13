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13.03.2021 18:49
Рубрика: Спорт

"Зенит" разгромил "Ахмат", забив четыре мяча во втором тайме

Текст: Максим Домчев
"Зенит" увеличил отрыв от ЦСКА до пяти очков, разгромив в матче 22-го тура РПЛ на своем поле грозненский "Ахмат" - 4:0.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

После осечки ЦСКА в Туле, где московский клуб неожиданно проиграл со счетом 1:2, клуб из Санкт-Петербурга имел реальную возможность увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за чемпионский титул.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Но победа далась команде Сергея Семака не так просто. В первом тайме "Ахмат" оказал серьезное сопротивление и почти не дал хозяевам создавать моменты у своих ворот. При этом команда Андрея Талалаева старалась опасно атаковать и не давать лидеру спокойной жизни.

Но после перерыва все перевернул гол Вячеслава Караваева. Защитник "Зенита" мощно пробил из-за пределов штрафной, и мяч влетел в сетку. Спустя совсем немного времени гости нарушили правила в штрафной, а Сердар Азмун с пенальти поразил ворота.

На этом беды грозненцев не закончились. Артем Дзюба и вышедший на замену Андрей Мостовой довели дело до разгрома - 4:0. Благодаря этой победе "Зенит" набрал 45 очков и опережает ЦСКА уже на пять очков.

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