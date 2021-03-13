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13.03.2021 12:28
Рубрика: Общество

Скончалась искусствовед и внучка великого художника Татьяна Кустодиева

Текст: Наталья Коротченко
Татьяна Кустодиева. Фото: <a href="https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2021/news_52_21/?lng=ru" rel="nofollow" target="_blank">Государственный Эрмитаж </a> Татьяна Кустодиева. Фото: <a href="https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2021/news_52_21/?lng=ru" rel="nofollow" target="_blank">Государственный Эрмитаж </a>
Татьяна Кустодиева. Фото: Государственный Эрмитаж

В Астраханской области глубоко скорбят о смерти Татьяны Кустодиевой - внучки великого художника, уроженца Астрахани Бориса Кустодиева.

Татьяна Кустодиева умерла в Санкт-Петербурге, ей было 87 лет, 60 из которых она посвятила работе в Государственном Эрмитаже, где была ведущим научным сотрудником.

Внучка знаменитого русского живописца была искусствоведом, хранителем шедевров итальянской живописи. Татьяна Кустодиева организовывала выставки Пьеро делла Франческа и Боттичелли, работала над исследованиями работ Леонардо да Винчи и Рафаэля.

Как отмечается на сайте Эрмитажа, Татьяна Кустодиева была блестяще эрудированной, яркой и женщиной, обладавшей неисчерпаемой творческой энергией и пытливым умом исследователя.

Татьяна Кирилловна была большим другом астраханской картинной галереи и ее филиала - Дома-музея Бориса Кустодиева. Как сообщили в минкультуры области, она не раз посещала Астрахань, помогая создавать каталог коллекции работ своего знаменитого деда. Кроме того, Татьяна Кустодиева передала в астраханскую галерею десятки произведений живописи и графики Бориса Кустодиева, а также предметы из семейного архива: личные вещи, документы и альбом фотографий - все они выставлены в основной экспозиции дома-музея.

В 2018 году Татьяну Кустодиеву наградили медалью ордена "За заслуги перед Астраханской областью".

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