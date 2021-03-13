В Госдуме ответили на призыв Киева "открыть доступ" в Крым

Пафосным и безрезультатным назвал депутат Госдумы Руслан Бальбек заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Ранее представитель Киева призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию".

По словам Бальбека, в Крым приезжают все, кто хотят - и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. "На украинских условиях никто сюда ездить не будет. Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно", - заявил депутат в беседе с RT.

Он также отметил, что Кулеба исказил информацию о ситуации в Крыму. Бальбек подчеркнул, что никто не препятствует различным мониторинговым и гуманитарным миссиям, которые хотят ознакомиться с жизнью на полуострове.

Ранее в Госдуме прокомментировали стратегию Киева по возвращению Крыма. По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, вопрос о принадлежности Крыма закрыт. "Так называемые деоккупация и реинтеграция никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей полуострова по воссоединению с Россией, проведенного в полном соответствии с уставом ООН", - заключил Слуцкий.