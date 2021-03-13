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13.03.2021 22:04
Рубрика: Общество

В Сочи предложили разрешить химикаты для борьбы с вредителями

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Для восстановления поврежденных инвазивными вредителями растений необходимо поменять законодательство, а точнее, разрешить использование химических и биологических средств. Об этом сегодня после рабочего совещания в Сочи журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Глава Минприроды РФ Александр Козлов высадил в сочинском парке "Дендрарий" клен дланевидный. Фото: Ирина Белова/РГ Глава Минприроды РФ Александр Козлов высадил в сочинском парке "Дендрарий" клен дланевидный. Фото: Ирина Белова/РГ
Глава Минприроды РФ Александр Козлов высадил в сочинском парке "Дендрарий" клен дланевидный. Фото: Ирина Белова/РГ

За последние годы в Сочи появилось около 30 инвазивных видов вредителей. Это связано с предолимпийским завозом в 2012 году посадочного материала из европейских питомников, в основном итальянских.

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
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Климат Сочи схож со средиземноморским, поэтому вредители обосновались как дома и сразу нашли кормовую базу, например, огневка быстро уничтожила практически весь самшит - реликтовое растение, для возрождения популяции которого из-за медленного роста потребуется не менее сотни лет. Завезенная каштановая орехотворка питается каштаном и близким к нему видам деревьев, а мраморный клоп вообще повреждает свыше 300 видов растений.

- Ключевое, что мы сегодня обсудили, это то, что борьбу с вредителями нужно проводить не только на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) - в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике, но и охватить весь Сочи: природа не делится на режимные объекты, - заявил Александр Козлов. - Мы должны до 19 марта дать разъяснения законодательства. Также мы определили и источники финансирования - они у нас есть. Лечение флоры возможно только с помощью тех средств, которые находятся за рубежом - их надо завозить, но режим, связанный с COVID-19, вносит свои ограничения. Небольшие мешочки с букашками, которые будут бороться с заразой, стоят недорого - 200 евро, дороже будет привезти их из Италии. В мае-июне мы должны приступить к реальным работам.

По словам Александра Козлова, этот задел позволит продлить деятельность по сохранению многих видов растений в 2022-2023 годах. Прежде всего необходимо восстановить то, что потеряли.

- Чтобы сказать, сколько растений вредители еще повредят, зависит от того, будет ли проводиться борьба с ними, - объяснила главный научный сотрудник Сочинского нацпарка Наталья Ширяева. - Ранее мы пытались бороться с самшитовой огневкой с помощью споровой суспензии почвенных грибов. Эффективный способ борьбы - применение полезного энтомофага, который используют во всех странах Европы для снижения до минимума численности вредителей, но Федеральный закон № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" запрещает интродукцию чужеродных организмов, а Лесной кодекс РФ - применение пестицидов на ООПТ.

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