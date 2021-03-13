Рублев и Карацев выиграли парный турнир в Дохе

Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев стали победителями турнира ATP в Дохе в парном разряде.

В финале Рублев с Карацевым обыграли в двух сетах Маркуса Дэниэлла (Новая Зеландия) и Филиппа Освальда (Австрия) - 7:5, 6:4. Для Андрея этот титул - второй в карьере в паре, для Карацева - первый. В 2015 году Рублев завоевал трофей в Москве с Дмитрием Турсуновым.

Что касается одиночного турнира в Дохе, то Карацев вылетел во втором круге, уступив Доминику Тиму. А Рублев не выходил на корт в матче второго раунда и четвертьфинале из-за снятия с игр оппонентов, а в полуфинале уступил в двух сетах испанцу Роберто Баутисте-Агуту - 3:6, 3:6.