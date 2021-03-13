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13.03.2021 11:03
Рубрика: Спорт

Рудковская назвала причины ухода Косторной из академии Плющенко

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Известный продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о причинах ухода фигуристки Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Плющенко заявил, что отпускает Косторную к Тутберидзе

Рудковская заявила о том, что решение уйти из академии Плющенко было связано не с конфликтом с двукратным олимпийским чемпионом, а с тем, что у Алены ухудшились отношения с тренером Сергеем Розановым.

"Она пришла в "Ангелы Плющенко" к Сергею Александровичу Розанову. Евгений первое время помогал, но потом она начала заниматься только с Сергеем Александровичем между своими болезнями и восстановлениями... Никому не интересно писать, что Косторная ушла от Розанова... В "Хрустальном" тоже не только Тутберидзе работает. Много тренеров. Но фамилия звучит одна. Плющенко занимается со своими спортсменами, он за них и отвечает, - это максимум 15 человек, хотя в академии около 100 спортсменов тренируются и работают 12 тренеров", - рассказала Рудковская "Спорт-Экспрессу".

Несмотря на такое решение, у Рудковской и Плющенко все равно сохранилось хорошее отношение к спортсменке.

"У меня остались отличные отношения к Аленой, контракт пока не расторгнут, мы не торопимся, и нас не задевает, что юридически она еще у нас, а фактически уже там. Федерацию пока еще тоже никто не уведомил. Пусть тренируется. Мы ей желаем только добра!" - сказала она.

О возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе стало известно после финала Кубка России, где спортсменка выступила не слишком успешно.

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