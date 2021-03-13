Семье Джорджа Флойда выплатят 27 млн. долларов в порядке компенсации

Администрация Миннеаполиса выплатит 27 миллионов долларов родственникам Джорджа Флойда, погибшего весной прошлого года в результате задержания полицейскими, сообщает информагентство AP.

Заседание городского совета прошло в пятницу. Решение о компенсации приняли единогласно. По словам адвоката родственников афроамериканца, это наиболее крупная сумма, о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства.

В июле прошлого года родственники Флойда подали судебный иск в адрес властей Миннеаполиса и четырех экс-сотрудников полиции с требованием выплатить компенсацию. Предполагалось, что ее размер должен определить суд. Договоренность не повлечет за собой прекращения судебного процесса.

На этой неделе в суде округа Хеннепин штата Миннесота началось разбирательство по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство Флойда. Шовину грозит 25 лет заключения. При задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием.

Напомним, после смерти Флойда в США произошли массовые протесты, приведшие к беспорядкам. В сорока городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Для восстановления порядка были привлечены значительные силы полиции и национальная гвардия.