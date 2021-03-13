"Спартак" отреагировал на голы Пантелеева и Ломовицкого в ворота ЦСКА

Московский "Спартак" отреагировал на победу тульского "Арсенала" над ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ со счетом 2:1.
В составе тульского клуба в первом тайме отличились игроки, имеющие прямое отношение к "Спартаку". Воспитанник "красно-белых" Владислав Пантелеев открыл счет, реализовав пенальти. А второй гол записал на свой счет Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат "Спартаку", а за "Арсенал" он играет на правах аренды.
Причем Ломовицкий отметил свой гол характерным жестом, показав "ромбик".
"Агенты Ломик и Пантелеев. Еще одна выполненная миссия", - так озаглавили это видео в пресс-службе "Спартака".
"Красно-белые" позже играют против "Динамо" и в случае победы могут опередить ЦСКА в турнирной таблице.
Агенты Ломик и Пантелеев 😎— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 13, 2021
Ещё одна выполненная миссия ✅ https://t.co/or8qu4IQqU pic.twitter.com/Mya1U6i9FF