Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

В феврале 2021 года лидерами по числу угонов автомобилей стали Hyundai и Kia, а также Toyota. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опрошенных страховщиков.

Если говорить о моделях, то чаще всего преступники отдавали предпочтение Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.

В то же время из списка часто угоняемых машин пропали корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson, седан Kia Optima. Зато возросло число угонов Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.

Также страховщики назвали среди часто угоняемых бренды Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

При этом, по мнению специалистов, количество угонов по сравнению с прошлым годом уменьшилось. А по сравнению с январем этого года - выросло в разы. Как отмечают эксперты, этот показатель возвращается к допандемийным временам. Основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург.

Кстати

Опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, рядом с промышленными зонами и в спальных районах.

Злоумышленники угоняют машины у домов в ночное время, а у ТЦ не стесняются днем. Чаще всего либо взламывают замки дверей и замок зажигания, либо разбивают боковое стекло или и вовсе используют специальные радиоэлектронные средства.