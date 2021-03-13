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13.03.2021 10:44
Рубрика: Власть

Ударный беспилотник "Гром" вооружат крылатой ракетой Х-38

Текст: Юрий Гаврилов
Стало известно, какой ракетой планируют вооружить разработанный компанией "Кронштадт" ударный беспилотник "Гром", ранее известный как "Пиранья". На него собираются устанавливать высокоточные управляемые крылатые ракеты Х-38 класса "воздух-поверхность". Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС.
Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Гром" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот". Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Гром" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот". Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Гром" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот". Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

По данным корпорации "Тактическое ракетное вооружение", этот боеприпас имеет модульную конструкцию и в зависимости от поставленной задачи оснащается одной из четырех головок самонаведения. Дальность действия Х-38 достигает 70 км, а скорость полета - более чем в два раза превышает скорость звука. Сообщается, что для этой ракеты разработаны несколько типов боевых частей, в том числе осколочно-фугасная. Кроме того, новый ударный беспилотник сможет использовать управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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По данным компании "Кронштадт", ударные возможности беспилотника "Гром" связаны с наличием у него четырех точек подвески - двух под консолями крыльев и двух - внутри фюзеляжа. По официальным данным, при взлетной массе в 7 тонн он сможет доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность до 800 км.

Но главной "фишкой" этого беспилотника разработчики называют его способность управлять роем из десяти ударных дронов "Молния", запускаемых с другого авиационного носителя. Как и перспективный ударный беспилотник "Охотник", утверждают конструкторы, универсальный "Гром" сможет взаимодействовать в воздухе с боевыми самолетами. В частности, с Су-57 и Су-35.

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