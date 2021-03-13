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Рубрика: В мире

В США налогоплательщики начнут получать прямые выплаты

Налогоплательщики США начнут получать прямые выплаты в 1400 долларов уже в субботу-воскресенье. Об этом заявили в Белом доме. Эти выплаты включены в пакет стимулирования экономики в условиях пандемии объемом на 1,9 триллиона долларов, который ранее одобрил конгресс и подписал президент Джо Байден.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Сумма в 1400 долларов полагается на каждого члена семьи, включая взрослых, детей и - впервые с начала пандемии - взрослых иждивенцев, например, студентов или пенсионеров, пишет РИА Новости. Таким образом, семейная пара с двумя детьми получит до 5600 долларов. Этот пакет мер - самый щедрый. Ранее американцы уже дважды получались выплаты, но тогда семья из четырех человек могла получить 3400 долларов и 2400 долларов.

Выплаты полагаются только тем налогоплательщикам, кто зарабатывает до 75 тысяч долларов в год на одного взрослого либо 150 тысяч на двоих работающих взрослых в семье. Таких среди американских налогоплательщиков около 85%.

Ранее сообщалось, что из подписанного Байденом нового пакета мер стимулирования экономики США примерно 400 миллиардов долларов пойдут непосредственно на борьбу с пандемией. Около одного триллиона долларов направят на оказание помощи населению. Остальные средства будут выделены на стимулирование восстановления экономики.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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