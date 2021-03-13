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13.03.2021 16:09
Рубрика: Легковые авто

В США построили электромобиль, похожий на знаменитую "Буханку"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Canoo. Фото: Пресс-служба Canoo.
Фото: Пресс-служба Canoo.

Американский стартап Canoo, одним из партнеров которого является корейский автогигант Hyundai Motor, представил прототип одного из своих будущих продуктов - электрический пикап для активного отдыха.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Электромобиль отличает непривычная для пикапов форма кузова с округлой бескапотной кабиной. Автомобильному энтузиасту из Европы или США новинка напомнит грузовичок на базе Volkswagen T2, но в пространстве бывшего СССР референс иной - бортовой УАЗ-452.

Пикап построен на собственной платформе Canoo, позволяющей реализовывать схемы с одним электромотором и приводом только на заднюю ось и двухмоторную полноприводную.

Для пикапа заявлена электромеханическая трансмиссия пиковой мощностью 600 л.с. и крутящим моментом 746 Нм, и запас хода 322 км при полном заряде батареи.

Фото: Пресс-служба Canoo.

Платформа изначально спроектирована для коммерческого транспорта - фургонов и микроавтобусов, и основной бизнес Canoo будет вести именно в сегментах курьерских служб и пассажирских перевозок.

Фото: Istock
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В пикапе применено несколько действительно оригинальных ноу-хау. Прежде всего это возможность за несколько секунд увеличить длину грузовой платформы на четверть, выдвинув из-под ее поверхности дополнительный сегмент.

Задний борт, выполненный в виде распахивающихся створок, фиксируется в открытом положении, принимая форму удерживающих груз боковых бортов. Грузовое пространство может быть разделено на несколько объемов с помощью фиксирующихся в вертикальном положении быстроустанавливаемых панелей. В борты вмонтированы розетки для подключения инструментов или бытовых электроприборов, широкая подсветка.

Перед задними колесами расположены выдвижные уступы с дополнительными вещевым.

Фото: Пресс-служба Canoo.
Фото: Пресс-служба Canoo.