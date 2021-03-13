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13.03.2021 19:10
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, что точно нельзя делать при боли в животе

Текст: Оксана Грибанова

Американские медики рассказали, какую пищу не стоит принимать, если есть боль в желудке. Вызвать осложнение может даже полезная еда, передает 20 minutos.

Фото: iStock
Назван простой гарнир, снижающий холестерин

Помимо того, что нужно убрать из меню жирную, чрезмерно твердую и жареную пищу, следует также отказаться от молочных продуктов, кофеина, алкоголя, газированных напитков. Стоит избегать любых продуктов из томатов.

Кроме того, не надо самостоятельно лечиться от внезапной боли без консультации у специалиста.

Чтобы облегчить боль в животе, медики посоветовали увеличить количество потребляемой жидкости. В частности, больше пить воды. Можно также снять стресс в организме с помощью настоя ромашки. Она обладает расслабляющим и успокаивающим свойством, передает РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков дал совет тем, кто постоянно переедает, вплоть до ощущения длительного дискомфорта в животе. Если есть желание (например, вы хотите похудеть) умерить аппетит, то рекомендуется начинать прием пищи с отрубей.

"Съешьте горсточку отрубей и запейте водой", - отметил диетолог.

Общество Здоровье

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