Вышел трейлер хоррора Сэма Рэйми "Нечисть" с "Ниганом" из "Ходячих"

В Сети опубликован трейлер продюсерского проекта Сэма Рэйми "Нечисть" (The Unholy). Ролик размещен на YouTube-канале компании Sony Pictures.

В главной мужской роли - звезда "Сверхъестественного" и "Ходячих мертвецов" Джеффри Дин Морган.

Синопсис следующий: после видения Девы Марии глухая девушка Алиса (Крикет Браун) обретает способность исцеления больных. Слухи о творимых ею чудесах быстро привлекают огромное количество людей со всех концов света. Среди них и скандальный журналист (Морган), который надеется с помощью сенсации спасти свою закатывающуюся карьеру. Ему-то и предстоит выяснить, является происходящее божественным провидением или же Алисой управляют зловещие демонические силы.

Режиссер и автор сценария - Эван Спилиотопулос, сценарист "Ангелов Чарли" 2019-го, "Геракла" 2014-го, "Красавицы и чудовища" 2017-го. The Unholy - его дебют в кресле режиссера.

Премьера - 2 апреля. Когда лента выйдет в России пока не сообщалось.