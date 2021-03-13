Захарова предвидит информационную атаку на российскую вакцину

Запад еще не завершил информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По ее словам, много месяцев идет кампания против препарата. "Хребтину информационной гидре" переломили сами западники после того, как начали либо сами вакцинироваться, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать организовать совместное производство. "Но это не означает, что грязная информационная кампания завершена". - полагает официальный представитель МИД РФ.

Напомним, в марте Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу вакцины "Спутник V" для допуска в Евросоюзе.