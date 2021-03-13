Захарова раскритиковала блокировку российского контента в соцсетях

Американские IT-компании блокируют российский контент, чтобы использовать информационно-технологические возможности для нечестной конкуренции, заявили в МИД России.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, онлайн-платформы "пошли вразнос". Цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти. "Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента", - отметила Захарова на своей страничке в Facebook.

Кроме того, чем дольше продолжаются издевательства со стороны "модераторов" над материалами в Сети, чем сильнее подвергаются цензуре неудобные с политической точки зрения публикации, тем скорее и жестче ответят регуляторы по всему миру, полагает Захарова. Виноватыми в этом окажутся только интернет-монополии. Примером подобной практики может служить ограничение доступа к документальному фильму Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" на сайте YouTube.