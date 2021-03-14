Что делать, если вы потеряли ключи от машины

Многие наверняка испытывали крайне неприятное чувство, связанное с потерей ключей от автомобиля. Что предпринять в такой ситуации? Обсудим возможную схему действий.

Правильно ищем

Посмотреть все карманы и сумки - банальный, но действенный совет. Нередко случается, что вы забыли ключ в другой одежде.

Часто бывает нелишним воссоздать маршрут, по которому вы шли от машины домой и вспомнить все дела, которые вы успели сделать за этот промежуток времени. Загляните под автомобиль - ключ мог упасть туда. Если ключ-транспондер единственный и вы уверены, что он выпал и примерно представляете, где это произошло, можно вызвать специалистов со специальным поисковым оборудованием.

Если решились на этот нестандартный вариант, обращайтесь только проверенные компании. Специализированные службы могут использовать в поисках, к примеру, металлоискатель, или другие хитроумные гаджеты.

Можно ли открыть автомобиль с мобильного телефона

В Сети бродит "спасительный" совет. Якобы, чтобы отрыть дверь, нужно записать на телефон звук открывания, а затем воспроизвести его у машины для разблокировки замков без "физического" ключа.

Есть и другой "дельный" совет - позвонить близким, которые возьмут запасной ключ-транспондер и будет нажимать кнопку разблокировки вблизи своего телефона. Вы же в этот момент должны будете поставить ваш телефон на громкую связь и поднести к двери машины. После этого замки якобы должны разблокироваться.

Увы, ключевое слово здесь - "якобы". Такой способ телефонного вскрытия - одна из популярных сетевых сказок. Другое дело - современные приложения для некоторых новинок премиального и люксового сегмента.

Через специальное приложение можно открыть и закрыть автомобиль и даже завести или заглушить двигатель, используя так называемый "цифровой ключ" - передаваемый через гаджеты протокол, или цифровой код. Связь между смартфоном и машиной в большинстве моделей поддерживаться за счет технологии NFC. Интерфейс приложений позволяет владельцам также пересылать виртуальный ключ близким и коллегам.

Все о запасных ключах

Первая мысль, которая приходит в голову при потере ключей от автомобиля, - добраться до второго комплекта. Тут может быть много сценариев - от вызова такси и поездки домой за запасными ключами, до звонка близким, которые придут на помощь и подвезут ключи.

Если потерянный ключ не удается найти, имеет смысл его восстановить, для чего придется отправиться к дилеру, предъявить документы на автомобиль и запасной ключ или брелок-транспондер со штрих-кодом. По нему официальный дилер создаст дубликат потерянного ключа.

Готовьтесь, что процедура отнимет немало времени. Дело в том, что вашу заявку отправляют на завод-изготовитель. Оттуда придет ключ с нарезанным стальным лезвием и запрограммированным микрочипом.

Если же вы беспокоитесь, что кто-то может найти потерянный вами ключ и использовать его для угона вашего автомобиля, то придется подъехать на автомобиле к дилеру, и тот сотрет чип потерянного ключа из памяти авто. В этом случае запустить двигатель машины потерянным ключом не удастся.

Можно ли обратиться в частные фирмы

Поскольку изготовление дубликатов ключей-транспондеров у "официалов" занимает продолжительное время, возникает соблазн изготовить замену у частников.

Достаточно забить в поисковое окно в интернете фразу "изготовляем дубликат автоключей", и вы увидите десятки, если не сотни подобных предложений. Частные фирмы действительно могут подобрать код и изготовить дубликат ключа-транспондера, и это обычно у них происходит гораздо быстрее, чем у официального дилера, да и стоит заметно дешевле.

Однако в таком случае возникает риск, что у изготовителей станется еще одна копия, которой в теории можно воспользоваться для угона. Так что, если вам пришлось прибегать к услугам частников, обезопасьте себя установкой дополнительных противоугонных систем или оформите полное КАСКО.

Если потеряны оба ключа

Если потерян и второй ключ из комплекта, то можно обойтись и без производства дубликата.

В этом случае вам остается отправиться к официальному дилеру вместе с автомобилем, который, вероятно, придется везти на эвакуаторе, а также со всеми имеющимися в наличии документами. С большой степенью вероятности дилер изготовит комплект ключей по серийному номеру и прочей технической документации на автомобиль.

Второй вариант - заменить замок зажигания и все личинки дверей. Увы, на современных иномарках этот процесс будет не дешевым, поэтому вновь напрашивается такая опция, как визит к частникам.

Специалисты также потребуют документы на машину, после чего сделают специальный слепок с замка зажигания или личинки внешнего замка и "нарежут" идентичный ключ. После этого с помощью спецоборудования техники привяжут новый ключ-транспондер к иммобилайзеру автомобиля и запрограммируют новый встроенный чип.