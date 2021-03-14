Девочка упала в обморок на выставке трупов Body Worlds в Москве

Во время выставки трупов Body Worlds на ВДНХ ребенок упал в обморок.

Девочка находилась на экскурсии по 20 павильону. У стенда, где представлены настоящие человеческие мышцы, девочке стало плохо. У школьницы внезапно закружилась голова. Экскурсоводы быстро позвали родителей девочки и спросили, есть ли среди присутствующих врачи.

К счастью, ребенку быстро оказали первую помощь при обмороке. Сейчас экскурсия для школьников по Body Worlds продолжается.

Как уже сообщала "РГ", в очереди на экспозицию только на улице стоят более 200 человек. При этом в самих залах гостей одновременно не так много, всем удается соблюдать социальную дистанцию.