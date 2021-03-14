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14.03.2021 13:18
Рубрика: Российский автопром

Когда Lada Largus получит "автомат"

Текст: Андрей Полухин

Lada Largus FL может получить автоматическую трансмиссию. Однако это случится не в ближайшей перспективе. Такой вывод можно сделать из комментария представителя АвтоВАЗа Олега Груненкова "Лада Клубу".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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"Из-за высокой массы "Ларгуса" вариант с установкой автоматизированной трансмиссии пока откладывается", - сказал он, отвечая на вопрос, появится ли на Lada Largus FL "автомат".

По словам специалиста, одно из главных конкурентных преимуществ модели в том, что она является надежной во всех смыслах "рабочей лошадкой", поэтому рисковать с оснащением автомобиля в компании не хотят.

"Тот набор моторов и коробок, который сейчас есть у альянса "Рено-Ниссан", для "Ларгуса" на "автомате" не подходит", - подчеркнул Груненков. И добавил, что "этот вопрос мы постоянно монитором".

"Мы видим запросы потребителей и хотим их удовлетворить", - заключил представитель АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Напомним, что российский Largus - это, по сути, перелицованный Renault Logan MCV первого поколения. В процессе обновления модели французы заменили ее на две машины - второе поколение MCV и универсал Lodgy. И если второй оснащается только МКП, то у первого есть еще и роботизированная коробка передач.

Что касается "автоматов", то АвтоВАЗ использует на своих моделях 4-скоростную АКП фирмы Jatco и 5-диапазонную автоматизированную механическую трансмиссию АМТ.

#Lada