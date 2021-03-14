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14.03.2021 18:58
Рубрика: Легковые авто

Названы способы сэкономить при покупке автомобиля

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Самое выгодное время для покупки автомобиля - ноябрь-декабрь. Об этом "Известиям" рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Почему россияне скупают автомобили

По словам эксперта, в этот период дилеры стараются продать имеющиеся у них машины перед обновлением модельного ряда. Кроме того, по его словам, покупку стоит планировать на конец месяца: во время закрытия отчетного периоды автосалоны готовы продавать машины со скидкой.

"Если по какой-то модели план не выполнен - а такое часто бывает с нишевыми авто, - они очень заинтересованы в продаже", - пояснил Шапарин.

При этом он добавил, что сейчас сэкономить на покупке авто не получится из-за дефицита ряда моделей.

"Нужно дождаться, пока он будет восполнен. Пока что ряд ходовых моделей, наоборот, продают дороже рекомендованной розничной цены", - подчеркнул эксперт.

Шапарин также напомнил, что скидку от десяти до 25 процентов от стоимости машины можно получить благодаря государственным программам "Первый автомобиль" или "Авто для семьи".