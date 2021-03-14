Первые 700 км на новом Duster: топ-5 ожидаемых и неожиданных особенностей

Дождались! Спустя 3,5 года после дебюта в Европе второго поколения Duster, талантливый вседорожник прибыл в Россию. Почему так долго? Все просто: Renault не отступается от своих принципов, занимаясь глобальной технической переработкой моделей под конкретные рынки, и наша страна тут стоит в авангарде. После продолжительного марш-броска во всех возможных условиях, рассказываем об особенностях новинки и ее коммерческом будущем.

1. Имидж рабочей лошадки

Первое, что можно сказать - позиционирование модели не изменится. И это одновременно и плюс, и минус. Несмотря на массу доработок, в том числе опциональных, и абсолютно новый кузов, который… полностью повторяет образ старого. Получить Grand Cherokee по цене "Жигулей", как мечтали многие с момента выхода модели в 2010 году, не получится.

Это по-прежнему очень сильно доработанная и всесторонне развитая, но рабочая лошадка региональной направленности, из которой гораздо удобнее выходить в защитных штанах и трекинговых ботинках, чем в брюках и туфлях.

Кстати, косвенно внегородской и внемегаполисный имидж Duster подтверждают и в Renault. Кроме рекламного рыжего цвета для экстравагантных фанатов из цветовой гаммы убраны все красочные оттенки - красный, синий, зеленый. Не считая дежурных белого и черного, выбрать можно только из нескольких оттенков серого - такой выбор определяет статистика продаж.

Этот же факт говорит и о следующем: из-за выраженной простецкой маскулинности модель в большинстве случаев игнорируется прекрасной половиной человечества, которая уходит в лучшем случае к Renault Kaptur или Arkana, а в худшем - к конкурентам из Hyundai и Kia.

2. Автомат и передний привод на "Дастере" почти никому не нужны

Фото: Пресс-служба Renault

Собственно, факты, вытекающие из предыдущего пункта. Несмотря на то, что двигатели имеют возможность оснащения тем или иным видом автоматических коробок передач, ставиться "двухпедальная" трансмиссия будет на одну единственную версию - дорогое исполнение с новым бензиновым турбомотором 1.3 и полным приводом.

Определяющим фактором снова выступает статистика. Несмотря на то, что у Duster предыдущего поколения версий с автоматом было две (для переднего и полного привода), за 10 лет на них пришлось лишь 14% продаж.

То же самое касается и версий с передним приводом. Такое исполнение оставили исключительно для самой базовой версии. Как оказалось, машина, заточенная под бездорожье, но только с передними ведущими колесами - нонсенс, непонятый покупателями. Спрос на такие версии составлял жалкие 9%. Все это, опять же, вытекает из регионального использования модели.

3. Размеры увеличились, но… не изменились

Фото: Пресс-служба Renault

Renault Duster II прибавил в габаритах, правда считанные миллиметры. Ни визуально, ни по ощущениям это никак не чувствуется.

Duster - по-прежнему кроссовер компактного "B"-сегмента даже без приставки "плюс", а потому в потоке на остановившиеся рядом внедорожники владелец Duster смотрит снизу вверх, а в салоне четверо 90-килограммовых мужиков в зимней одежде сидят плечо в плечо. Опять же, объем багажника увеличился на 20 литров (до 428 литров), но заметить их не получится.

Кстати сохранилась за багажником и "легковая/городская" особенность - запасное колесо все также стандартно находится в нише под полом, что крайне неудобно при экспедиционной эксплуатации Duster.

При забитом скарбом багажнике замена пробитого колеса где-нибудь на грунтовке или в лесу под дождем или снегом превращается в мучение с риском перемазать грязью весь салон и промочить всю поклажу. Конкретно в случае с Renault Duster "запаску", конечно, нужно убирать наружу - под днище или на багажную дверь, как почти у всех внедорожников.

4. Новый бензиновый турбомотор - удар по дизелю

Фото: Пресс-служба Renault

Duster с дизелем 1.5 мощностью 109 лошадиных сил - лучшая из всех модификаций кроссовера. Так было до нового поколения: тяговитый, эластичный и очень экономичный дизель клал на лопатки как неплохой, но все-таки слабоватый моторчик 1.6, так и старый не очень эффективный агрегат 2.0.

Однако отныне все изменится. Силовую гамму дополнили новым бензиновым турбодвигателем 1.3, который по своим характеристикам почти ни в чем не уступает дизелю.

Во-первых, он тише работает, во-вторых, бензиновый мотор оказался моментнее (250 Нм против 240 Нм у дизеля), в-третьих, он заметно шустрее (10,7 сек до 100 км/ч против 13,2 сек у 1.5 dCi). Ну и главное: в бензиновый мотор 1.3 теперь официально разрешено лить АИ-92, а это значит, что дизель с бензином на "Дастере" практически сравниваются по финансовой экономичности. Если владелец дизельного "Дастера" платит 50 рублей за литр солярки, то владелец бензинового отныне - 44 рубля, учитывая, что реальный расход дизеля 1.5 в среднем меньше где-то на пару литров бензинового мотора 1.3.

Собственно, опять же косвенно, сомнения подтвердили представители Renault, когда заявили, что достаточно долго согласовывали моторную гамму, решив пока оставить для Duster вообще все двигатели. Но очевидно, что это временное явление. В Renault будут ждать статистику продаж по модификациям.

Если спрос на дорогие версии с турбомотором TCe 150 оправдает ожидания, то первым под нож отправится, конечно, древний 2.0-литровый атмосферник. Ну а если и у дизеля продажи упадут ниже 20%-ого уровня, то в компании всерьез задумаются и о существовании солярочного мотора, который, к тому же, не вписывается в европейскую эко-концепцию французов.

5. Компромиссы оснащения

Фото: Пресс-служба Renault

Да, салон нового Duster хоть и остался бюджетным по материалам и с мрачным цветовым решением, все-таки теперь обитель современности - и выглядит свежо, и функциональностью радует, и по эргономике вопросов почти не имеет. Однако, как ни крути, стоит помнить, что кроссовер все-таки бюджетной направленности, а потому даже в самых дорогих версиях у машины немало компромиссов.

Duster оставили галогенные фары: да, они заметно дешевле, например, при замене, но светят соответствующе по современным меркам, особенно что касается дальнего света. Есть вопросы к зимнему пакету: например, подогрев лобового стекла недоступен для дизельной версии. Оказалось, что дополнительную нагрузку не тянет генератор, замена которого на более мощный невозможна из-за особенностей компоновки. Подогрев заднего дивана греет только сидушку, при этом в спинке так и не появилось подлокотника - сэкономили.

Не самая передовая мультимедийная система получила камеры кругового обзора, но осталась туповата при взаимодействии со смартфоном: отзеркаленной навигацией можно управлять только с экрана мобильника, а на ходу проекцию на штатную систему даже нельзя скроллить без выхода в специальный режим, что на ходу делать очень сложно. Громкость магнитолы нормально можно регулировать только с подрулевого джойстика: попадать пальцем в выпадающее меню громкости на экране на ходу просто небезопасно. И там еще целый список по мелочи.

Вывод

В целом же не признать нельзя: Duster - одна из лучших машин за свои деньги в том числе и потому, что компания Renault одна из немногих европейских марок, которая настолько серьезно подходит к процессу адаптации даже не к российским условиям, а к российским автомобилистам, включая, конечно, и их кошелек. И кроссовер нового поколения этим традициям не изменил.