Почему россияне скупают автомобили

Российский авторынок в феврале вернулся к росту, несмотря на досрочное завершение льготного кредитования. Спрос подстегнула предстоящая индексация утильсбора, из-за которого новые машины станут еще дороже.

Дефицит не проходит

После двух месяцев падения, вызванного по большей мере дефицитом машин у дилеров, в феврале российский авторынок показал динамику чуть выше "нуля". Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце россияне купили 120,1 тыс. автомобилей, что почти на 1% лучше результата годичной давности.

Впрочем, символический рост отчасти обусловлен низкой базой прошлого года - в феврале 2020-го продажи новых автомобилей были в "минусе". А вот по итогам двух месяцев нынешнего года кривая продаж остается в отрицательной зоне: реализовано 215,3 тыс. новых машин (-1%).

По словам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Дениса Петрунина, автопроизводители по-прежнему испытывают трудности с производством и доставкой автомобилей. Обильные снегопады февраля значительно снизили возможности логистики по доставке машин в дилерские сети. В марте ситуация принципиально не поменяется с точки зрения поставок. Однако спрос держится достаточно высокий, несмотря на то, что произошло очередное повышение цен.

"В феврале большинство клиентов осознали, что избытка автомобилей нет, а цены продолжают расти. Это привело к достаточно высокому уровню контрактования и позволило дилерам комфортно выполнить планы продаж. Сейчас доступность автомобилей на складах остается очень слабой и ряд позиций отсутствуют. По некоторым брендам определенные модели мы контрактуем уже на 2022 год, это пока единичные позиции, но тренд очевиден. В марте и апреле дефицит и слабая доступность автомобилей сохранятся", - рассказал генеральный директор компании "Автодом" Андрей Ольховский.

Господдержка приостановилась

Фото: iStock

Между тем, в феврале большинство банков приостановили выдачу льготных автокредитов в связи с досрочным исчерпанием бюджета госпрограммы. Она была возобновлена с первых дней 2021 года, и за два первых месяца россияне смогли приобрести лишь около 34,5 тыс. новых машин со скидкой от государства, гласят данные Минпромторга РФ. В ведомстве намерены расширить господдержку авторынка за счет дополнительных поступлений от утилизационного сбора, базовая ставка которого в ближайшее время будет индексирована на 25%.

Напомним, в рамках льготного автокредитования многодетные семьи и начинающие водители могут получить скидку в 10% на автомобили российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. Это все модели Lada и УАЗ, а также наиболее популярные иномарки: Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

Как говорит директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действительно эффективно работали в нижнем ценовом сегменте рынка, и без них продажи новых бюджетных автомобилей ждет спад. Если программа не будет возобновлена с увеличенными до 2 млн рублей ценовыми лимитами для автомобилей-участников, то часть спроса в этом сегменте переориентируется на более доступные по цене автомобили с пробегом. На фоне роста цен покупатели бюджетных автомобилей вынуждены экономить.

В свою очередь основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что из-за предстоящей индексации утильсбора в марте ожидается очередное повышение цен, особенно, на импортные иномарки. Рост стоимости может составить от 1% до 3,5%, но этот фактор не будет определяющим в снижении потребительского спроса. Продолжающийся дефицит некоторых моделей на рынке станет стимулом для его повышения, особенно в сегменте отечественных автомобилей, которые благодаря локализации подорожают незначительно.

"Утильсбор в меньшей степени отражается на стоимости автомобилей. Главные драйверы роста цен - инфляция и колебания основных валют относительно рубля. В течение 2021 года стоимость машин будет увеличиваться систематически, однако резкого скачка ожидать не стоит. Возобновление программ льготного кредитования и повышение локализации производства комплектующих в России обеспечат по итогам года реализацию новых авто на уровне 2020 года", - резюмирует Денис Мигаль.