Почти 500 случаев COVID-19 выявили на открытом в карантин заводе Tesla

Почти 500 сотрудников завода Tesla в США заразились коронавирусом во время работы в разгар пандемии. Об этом пишет газета Washington Post.

В мае прошлого года основатель компании Илон Маск заявил, что не собирается закрывать предприятие в Калифорнии, несмотря на распоряжение местных властей. Предприниматель подчеркнул, что сам будет находиться в сборочном цеху, и предложил полиции арестовать его.

Также он обещал перенести производство в Неваду и Техас. Власти пошли на попятную. И вот стало известно, что с мая по декабрь 2020 года на заводе, где работает около 10 тысяч человек, было зафиксировано по меньшей мере 450 случаев заражения.

Ранее Маск неоднократно призывал к отмене ограничительных мер, введенных в США из-за COVID-19.