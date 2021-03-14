В Магадане водитель маршрутки заставил школьника идти пешком в мороз

Водитель маршрутного такси в Магадане высадил из автобуса 13-летнего школьника, который не смог заплатить за проезд.

Мальчик собирался произвести оплату билета транспортной картой, но на ней закончились деньги. В результате ему пришлось в морозный день идти домой пешком.

"Проводится проверка по факту действий водителя", - сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, что с 7 марта действует запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников. Попросить несовершеннолетнего выйти на ближайшей остановке разрешается только, если ему уже исполнилось 16 лет, либо он едет в сопровождении взрослого. В противном случае кондукторы и водители будут нести ответственность за то, что оставили ребенка в потенциальной опасности.