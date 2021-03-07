В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов

Закон, запрещающий высадку из транспорта детей без билетов, вступил в силу 7 марта. Он был принят Госдумой 16 февраля и на следующий день одобрен Советом Федерации, 24 февраля документ подписал президент России Владимир Путин.

Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, теперь кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из-за отсутствия билета, "они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность", говорится на сайте Госдумы.

Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Произошедшее в Кировской области, когда 12-летнюю девочку поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться, подчеркнул Володин.

Указанная норма не будет действовать в случае, если вместе с несовершеннолетним будет ехать взрослый сопровождающий. При отказе от оплаты проезда им придется вместе выйти на ближайшей остановке. Кроме того, контролеры вправе требовать от юных пассажиров документы, удостоверяющие их личность, если появились сомнения при определении их возраста.

Благодаря принятию законопроекта, региональные власти получили право утверждать порядок контроля за оплатой проезда, перевозки багажа и ручной клади - с учетом местной специфики. Речь идет о регулярных перевозках внутри одного региона или между несколькими.