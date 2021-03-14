В Петербурге избитая сиделкой блокадница вновь попала в больницу

В Петербурге вновь госпитализировали 98-летнюю пенсионерку, которую несколько дней назад избила сиделка. Сейчас пожилая женщина в реанимации, сообщает волонтерская организация "Добродомик", которая оказывает помощь пенсионерке.

Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, ситуацию взял под контроль главный врач. Волонтеры передали для пенсионерке воду и необходимые вещи.

Напомним, несколько дней назад в больницу попала пожилая женщина, врачи сразу определили - пенсионерка была избита. Оказалось, что сотрясение мозга и другие травмы пострадавшая получила от своей сиделки - помощница по дому была пьяна и в плохом настроении.

Неизвестно, чем закончилась бы эта история, но пожилую женщину спасли соседи: услышав крики из квартиры, они вызвали полицию. Сейчас сиделка арестована, в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, ну а пожилой женщине помогают волонтеры.

Они собираются сделать в квартире блокадницы ремонт, купить пенсионерке слуховой аппарат и ряд других приборов, которые существенно облегчат ей жизнь.