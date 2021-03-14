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14.03.2021 20:52
Рубрика: Власть

Рязанский назвал политическим заявление Зюганова о налоге для богатых

Текст: Ксения Воронцова

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что слова Геннадия Зюганова о налоге для "подозрительно богатых" стоит рассматривать как приглашение к политическому диалогу, а не как обдуманное предложение изменить Налоговый кодекс.

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"Я думаю, что такие заявления можно расценить только как разве что приглашение к политическому диалогу, но не как обдуманные действия депутата, предлагающего реальные изменения в Налоговый кодекс", - приводит РИА Новости слова сенатора.

Валерий Рязанский напомнил также, что подобный налог в России уже есть. Ставка НДФЛ была повышена с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. И полученные средства пойдут на определенную цель - лечение редких заболеваний. Общество это нововведение поддержало, отметил он.

По словам сенатора, действия государства в сфере налогообложения должны быть выверенными, оправданными и абсолютно прозрачными. "А налог на якобы имеющиеся подозрения в том, что кто-то подозрительно богат - это, конечно, заявления из обрасти политики, но никак не экономики и налоговой сферы", - сказал Рязанский.

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