Роналду покорил рекорд Пеле по голам в официальных матчах

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду покорил достижение легендарного бразильца Пеле по количеству забитых мячей в официальных встречах.

Оформив хет-трик в игре чемпионата Италии против "Кальяри" (3:1), Роналду достиг отметки в 770 голов в карьере, в то время как Пеле отличился 767 раз. К слову, Пеле одним из первых поздравил Криштиану с этим событием.

"Восхищаюсь тобой. Люблю смотреть как ты играешь, и ни для кого это не секрет. Жизнь - это одинокий полет, каждый совершает свое собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя! - написал Пеле в Instagram.

Поздравила Роналду также федерация футбола Португалии. Отмечается, что Криштиану вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю футбола. Впереди только экс-форвард сборной Бразилии, чемпион мира-1994 Ромарио (772 гола).