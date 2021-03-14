Новости

Роналду покорил рекорд Пеле по голам в официальных матчах 23:06
Болгария откроет летний туристический сезон с 1 мая 23:03
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 41 военнослужащий 22:03
Роналду оформил хет-трик за 22 минуты матча с "Кальяри" 21:21
Рязанский назвал политическим заявление Зюганова о налоге для богатых 20:52
В Болгарии объявили о провале правительства в борьбе с коронавирусом 20:25
Ударник The Exploited Вилли Бьюкэн попал в больницу с приступом 20:25
Жителя Петрозаводска убило упавшей с крыши наледью 20:18
Большунову вручили "Хрустальный глобус" под гимн России 20:13
Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени 20:06
Названы три вредящие здоровью послеобеденные привычки 19:58
Опубликован русский трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера 19:49
Братья Руссо поздравили Кэмерона с победой "Аватара" над "Мстителями" 19:40
Девочка погибла после нападения бойцовской собаки в Москве 19:33
Под Волгоградом трое детей провалились под лед, один из них погиб 19:31
Эксперты оценили новые полномочия ФНС в сфере банковской тайны 19:29
Большунов заработал 197,4 тысячи евро на этапах КМ в этом сезоне 19:19
Медведев выиграл турнир ATP в Марселе 18:48
В парке Екатеринбурга на мужчину рухнула металлическая конструкция 18:48
Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе КМ в Чехии 18:29
Неверов напомнил Зюганову, что в России уже есть "налог на богатых" 18:16
Захарова объяснила действиями Запада начало регулирования интернета 17:52
Опубликовано видео избиения игрока "Локомотива" футболистами "Чертаново" 17:47
Эксперт рассказала, как аллергикам вакцинироваться от COVID-19 17:43
Единый санитарный сертификат может появиться в ЕС к началу июня 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
14.03.2021 23:06
Рубрика: Спорт

Роналду покорил рекорд Пеле по голам в официальных матчах

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду покорил достижение легендарного бразильца Пеле по количеству забитых мячей в официальных встречах.

Фото: REUTERS
Источник: Роналду может покинуть "Ювентус" летом

Оформив хет-трик в игре чемпионата Италии против "Кальяри" (3:1), Роналду достиг отметки в 770 голов в карьере, в то время как Пеле отличился 767 раз. К слову, Пеле одним из первых поздравил Криштиану с этим событием.

"Восхищаюсь тобой. Люблю смотреть как ты играешь, и ни для кого это не секрет. Жизнь - это одинокий полет, каждый совершает свое собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя! - написал Пеле в Instagram.

Поздравила Роналду также федерация футбола Португалии. Отмечается, что Криштиану вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю футбола. Впереди только экс-форвард сборной Бразилии, чемпион мира-1994 Ромарио (772 гола).

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду

Главное сегодня

Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан
Захарова объяснила действиями Запада начало регулирования интернета
Аналитик предсказал обвал курса доллара к концу апреля
Польский эксперт назвал российский газ самым выгодным
В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины от AstraZeneca
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом