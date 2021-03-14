В Болгарии объявили о провале правительства в борьбе с коронавирусом

Заместитель председателя парламента Болгарии Кристиан Вигенин, представляющий партию социалистов, обвинил правительство премьер-министра Бойко Борисова в беспомощности перед пандемией коронавируса.

На фоне приостановки использования вакцины от AstroZenica в балканской республике из-за сомнений в ее безвредности Вигенин призвал главу кабмина государства продемонстрировать "решительность и достоинство", обеспечив доставку российских и китайских препаратов от COVID-19.

"С самого начала Борисов решил использовать пандемию в своих партийно-политических целях, - говорится в опубликованном на сайте Болгарской социалистической партии заявлении Вигенина. - Открытие и закрытие бизнеса, запуск и отмена "зеленых коридоров", разрешения и запреты на вакцины - все это осуществляется по личному усмотрению премьера, зачастую в абсолютном противоречии с мнением экспертов".

Как представитель парламента Вигенин предложил Борисову взвалить ответственность за закупку вакцины из РФ на плечи законодательного органа страны. "Знаю, что Вы боитесь. Но что Вас останавливает в последний раз задействовать Народное собрание (парламент Болгарии - ред.)?" - выразил возмущение политик, намекая на прогнозируемый им провал партии Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии" на выборах в апреле текущего года.