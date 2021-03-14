В ФНС прокомментировали новые правила доступа к банковской тайне

Новые правила, которые расширяют доступ ФНС к банковской тайне, позволят повысить эффективность риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков. При этом нововведения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, заявили в Федеральной налоговой службе.

"В рамках международных стандартов и автоматического обмена сведениями о счетах уже несколько лет ведется обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами - участниками международного соглашения, включая Российскую Федерацию. Налоговые органы и сейчас, в соответствии с Налоговым кодексом, в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе ФНС.

В налоговой службе особенно отметили, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется прежним: только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС России во время проверок.

"В соответствии со статьей 102 НК РФ все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа", - добавили в ФНС.

С 17 марта ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне. По новым правилам налоговики смогут запрашивать у кредитных учреждений копии ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствам, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. На ответ у банков будет три дня.

Раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках проверок.