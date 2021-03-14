В Гонконге еще два человека скончались после прививки от COVID-19

В Гонконге два человека скончались после прививки от COVID-19. Медики поспешили заявить, что умершие страдали хроническими заболеваниями. В частности, у 80-летнего мужчины был диабет и гипертония. Ранее он перенес инсульт, информирует РИА Новости.

Вторым погибшим оказался 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Он второго марта привился препаратом Coronavac, покинул лечебное учреждение, а через девять дней внезапно потерял сознание на одной из станций метро. Врачи двое суток боролись за его жизнь, но безуспешно.

Ранее СМИ сообщали о скончавшихся после вакцинации 63-летнем мужчине и 55-летней женщине. Оба второго марта были привиты вакциной Sinovac.