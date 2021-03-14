В ядерном главке Минобороны изучают маршрут экспедиции к Новой Земле

Это будет новый этап историко-культурного проекта "Главный фасад России. История, события, люди". И в нынешнем году к его реализации подключается 12-е Главное управление Минобороны России, сообщили из штаба Северного флота.

Специалисты 12 ГУМО, как его для краткости называют, отвечают за все ядерное вооружение в российской армии и на флоте - за эксплуатацию ядерных зарядов и боеприпасов, их хранение в специальных арсеналах и саму охрану таких мест. И, разумеется, взаимодействуют в качестве экспертов и заказчиков с разработчиками таких видов оружия в России, внимательно отслеживают все, что делается в этом направлении другими странами.

Сейчас, как известно, ни Россия, ни США, ни другие де-юре признанные страны с ядерным оружием его натурных испытаний не проводят. На этот счет есть международный договор 1964 года о запрещении ядерных испытаний в трех средах - на земле (в атмосфере), в космосе и под водой. И договор 1996 года о всеобъемлющем запрещении таких экспериментов, в том числе под землей - в скважинах и горных выработках.

А прежде такие испытания проводились во многих местах и много десятилетий подряд. В Советском Союзе одним из двух таких полигонов (наряду с Семипалатинским) стала Новая Земля. В 1954 году в южной части архипелага началось формирование инфраструктуры для испытания подводных видов ядерного оружия - специальных торпед и мин.

21 сентября 1955 года на площадке Черная губа на глубине 12 метров был произведен первый в СССР подводный ядерный взрыв - испытали заряд РДС-9 для торпеды Т-5, энерговыделение составило 3,5 килотонны. Спустя два года там же провели наземное испытание ядерного заряда мощностью 32 килотонны. Еще через месяц, 10 октября 1957 года, - испытание торпеды Т-5 в реальном пуске из аппарата дизельной подводной лодки С-144…

В дальнейшем на "Объекте-600" и Северном полигоне, как его в разные годы называли, проводили испытания в атмосфере мощных термоядерных зарядов (бомб и боеголовок ракет), что нельзя было сделать в населенной людьми Семипалатинской области Казахстана. А с 1964 года - уже только подземные испытательные взрывы. Такие контрольные тесты с использованием дистанционной измерительной аппаратуры проводили в глубоких скважинах и горных выработках - специально пробитых для этого штольнях.

Всего на Новой Земле проведено 132 ядерных испытания, включая демонстрационный подрыв 30 октября 1961 года на высоте более 11 километров "супербомбы" с энерговыделением 58 мегатонн. Однако наибольшее остаточное загрязнение, в особенности береговой черты архипелага, специалисты радиационной службы самого полигона фиксировали в районе первых испытаний, что были проведены в середине 50-х и на рубеже 60-х годов.

Губа Черная (наземный ядерный взрыв, три подводных и серия атмосферных), пролив Маточкин Шар (большая серия подземных ядерных взрывов в штольнях), мыс Сухой Нос, губа Сульненова, губа Митюшиха (серия воздушных ядерных взрывов) - вот географические названия Новой Земли, прямо связанные с испытаниями ядерного оружия. Все они являлись частью или примыкали к территории Государственного Центрального полигона Министерства обороны СССР. В феврале 1992 года указом президента России Бориса Ельцина он переименован в Центральный полигон Российской Федерации. В 1998 году передан 12-му Главному управлению Минобороны РФ.

С начала 2000-х инфраструктура полигона поддерживается в рабочем состоянии. Здесь проводятся гидродинамические эксперименты с материалами и отдельными элементами оружия, при которых не выделяется ядерная энергия. Такие работы, заверяют в 12 ГУМО и ядерно-оружейных центрах "Росатома", не противоречат положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не причиняют вреда окружающей среде. А нужны для того, что поддерживать в боеготовом состоянии уже созданные образцы ядерного оружия, обеспечивать их эксплуатационную надежность и безопасность.

Нынешняя экспедиция к Новой Земле, планируемая РГО и Северным флотом в июле-августе, будет проходить на ледоколе "Илья Муромец" (построен на Адмиралтейских верфях, передан ВМФ в ноябре 2017-го) и на судне ледового класса "Эльбрус". Этот многофункциональный транспорт построен на Северной верфи и введен в строй весной 2018 года. Предназначен, главным образом, для решения задач тылового обеспечения и получил негласное название "Арктический помощник" Северного флота.

Как ожидается, на этих двух судах военные моряки и гражданские участники экспедиции пройдут по следам тех, кто в разные годы исследовал Новую Землю. Такими "проводниками" и вдохновителями станут Федор Литке, Федор Розмыслов, Петр Пахтусов, Рудольф Самойлович.

"На маршруте предусматривается достаточное количество высадок исследовательских групп для выполнения археологических, биологических, радиоэкологических работ, - сказано в сообщении Северного флота. - В обязательном порядке будет проводиться мониторинг состояния объектов природного и культурного наследия Новой Земли".