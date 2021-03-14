В Турции начали прививать от COVID-19 работников туристической сферы

В Турции в рамках программы "Безопасный туризм" начали прививать от коронавируса работников туристической отрасли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры и туризма республики. Сейчас идет регистрация всех, кто занят в сфере туризма.

Вакцинация от COVID-19 началась в Турции еще в январе. Первые в списке - медики, учителя и пожилые. Уже более 10 миллионов человек привили китайской вакциной СoronaVac. Обе дозы получили 2,5 миллиона человек.

Напомним, что с 15 марта Анкара не будет пускать в страну иностранцев, не заполнивших электронную анкету. Новая мера позволит сдержать распространение инфекции, уверены в республике. Медики смогут оперативно связываться с туристами, если в их окружении обнаружат инфицированных SARS-CoV-2.